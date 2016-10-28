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    Моуринью: «Лучше один раз проиграть со счетом 4:0, чем четыре раза по 1:0»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью поделился мнением о последних результатах команды.

    «Что я знаю, так это то, что из последних семи игр мы проиграли только одну. И лучше один раз уступить со счетом 4:0, чем четыре раза проиграть по 1:0.

    Серия наших последних результатов неплоха, а уровень игры стал даже лучше. Мы потеряли два очка в матче со «Стоком», в котором показали нашу лучшую игру. У нас тогда было столько моментов, что мы могли забить четыре, пять, шесть голов. У нас нет серии плохих результатов», – сказал Моуринью.

    Источник: ESPN

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    28.10.2016 21:12
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +125

      dr.Dexter 29 октября 2016, 01:30

      Гинер сказал эту фразу после поражения от динамо 4:0 , глор маур........

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +110

      Baich 28 октября 2016, 22:32

      Курт епт!

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +220

      Йогурт Мэн 28 октября 2016, 22:30

      ахах, как у Зенита
      только у Зенита ситуация получше сейчас

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +399

      kella 28 октября 2016, 21:16

      индюк

      0
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