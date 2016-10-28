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    Моуринью: «Верим, что Мхитарян станет топ-игроком. Ему нужно время»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью дал понять, что рассчитывает на полузащитника Генриха Мхитаряна. Напомним, что армянский футболист провел в этом сезоне лишь четыре матча в АПЛ.

    «Мхитарян не травмирован, он тренируется с командой. Некоторые игроки легко адаптируются в новой обстановке, другим требуется время. Микки нужно время, чтобы адаптироваться к ритму и работе без мяча. Ему нужно время, чтобы стать топ-игроком. Он знает, что может им стать. Мы верим в него», – сказал Моуринью.

    Источник: ФК «Манчестер Юнайтед»

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    28.10.2016 17:26
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +489

      ТОЛЬКО ФУТБОЛ 28 октября 2016, 18:49

      ПАРНЮ РЕСПЕКТ ЗА ТО...ЧТО НЕ ОЧКУЕТ РИСКОВАТЬ

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4761

      84aivengo 28 октября 2016, 18:15

      он лукавит... мхитаряну обратно в дортмунд надо

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +589

      lNeTl 28 октября 2016, 18:13

      Он и так топ-игрок,просто нужно менять команду

      3
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    • ...
      Рейтинг: +264

      ibragim_ibragimov_99 28 октября 2016, 17:44

      Ему нужно время которое Моуринью ему не предоставляет.

      1
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