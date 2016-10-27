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    Гвардиола: «Горжусь тем, как сыграли наши молодые футболисты. Мы довольны»

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал результат матча 1/8 финала Кубка английской лиги против «Манчестер Юнайтед» (0:1).

    «Я горжусь молодыми футболистами и тем, как они сыграли. На таком уровне нужно быть более хладнокровными при последнем пасе, но с «Юнайтед» это сложно. Мы довольны. Я хотел победить, но теперь мы должны сосредоточиться на других турнирах», – сказал Гвардиола.

    Источник: BBC

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    27.10.2016 01:25
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +231

      ВoВ 27 октября 2016, 14:51

      А ведь прав! Молодые очень хорошо смотрелись, правда было видно что к концу матча под устали, защита супер, выход Коларова был кстати. Жаль Агуэро не смог провести больше времени.

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      Рейтинг: +27

      ROONEY_1988 27 октября 2016, 07:59

      фуфло

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