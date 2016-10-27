Гвардиола: «Горжусь тем, как сыграли наши молодые футболисты. Мы довольны»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал результат матча 1/8 финала Кубка английской лиги против «Манчестер Юнайтед» (0:1).

«Я горжусь молодыми футболистами и тем, как они сыграли. На таком уровне нужно быть более хладнокровными при последнем пасе, но с «Юнайтед» это сложно. Мы довольны. Я хотел победить, но теперь мы должны сосредоточиться на других турнирах», – сказал Гвардиола.