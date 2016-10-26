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    Моуринью извинился перед болельщиками

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью извинился перед фанатами за крупное поражение от «Челси» (0:4) в матче АПЛ.

    «Как лидер команды я хочу извиниться перед всеми болельщиками «Манчестер Юнайтед» по всему миру.

    Воскресное поражение от «Челси» со счетом 4:0 – это результат не для «Манчестер Юнайтед». Этот результат заставил нас почувствовать огромную вину перед всеми фанатами, и мы просим прощения.

    На «Стэмфорд Бридж» наши фаны снова были потрясающими. Не могу представить, какие еще болельщики так пели бы все 90 минут, когда их команда проигрывает.

    Они доверяют клубу, и мне неудобно перед ними, что наш результат не соответствовал их поддержке.

    Все мы знаем, что подобные результаты неприемлемы. Единственный способ отреагировать на это, который я знаю – это тяжелый труд», – сказал Моуринью.

    Источник: Skysports

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    26.10.2016 22:19
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +30

      ЦСКА 2015-2016 28 октября 2016, 21:36

      они не для тебя пили а для кто играет на поле

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +826

      alex kidn 27 октября 2016, 00:36

      Гвардиола Че не извиняется?

      0
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