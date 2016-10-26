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    Моуринью: «Папарацци – это катастрофа для меня»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью рассказал о своем образе жизни в Манчестере.

    «Все вы знаете о папарацци. Они окружают меня постоянно, и это хорошо для отеля, в котором я живу, и для спонсирующего меня бренда одежды, чьи вещи я ношу. Теперь все знают название этой гостиницы. Все в курсе последних новинок этого бренда – для них это хорошо.

    Для меня же это катастрофа. Иногда я хочу просто пройтись и не могу. Я всего лишь хочу пройти через мост и зайти в ресторан и не могу, так что это действительно плохо», – сказал Моуринью.

    Источник: Goal.com

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    26.10.2016 19:01
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