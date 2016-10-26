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    Колосков предложил отказаться от расширения ЧМ и проведения его в нескольких странах

    Почетный президент РФС Вячеслав Колосков призвал ФИФА отказаться от идеи расширения чемпионата мира и проведения его в нескольких странах одновременно, поскольку это вносит неразбериху в стратегию проведения соревнований. Напомним, ранее президент ФИФА Джанни Инфантино ранее обсуждал идею увеличения количества участников турнира с 32 до 40 команд, а в октябре заявил, что количество участников может быть увеличено до 48 команд.

    «Решение о запрете заявок от двух стран было принято еще при Блаттере. А потом Инфантино объявил, что чемпионат мира будет расширен до 40 команд или еще больше. Но ни одна страна в мире не сможет принять столько команд. Так что он сам спровоцировал двойные, тройные и так далее заявки... Еще и Платини с проектом Евро-2020. Это же полный хаос. Думаю, исполкому УЕФА и Совету ФИФА в ближайшее время нужно определиться с форматом турниров, поскольку это вносит неразбериху в стратегию проведения соревнований.

    Это вызывает недоумение. Могу сказать на примере чемпионата мира-2002 в Японии и Южной Корее, где я был, что встает очень много организационных вопросов. Я уже не говорю про разное законодательство, валюту, политическую ситуацию, вопросы безопасности в разных странах», – сказал Колосков.

    Источник: Р-Спорт

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    26.10.2016 12:25
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 26 октября 2016, 15:29

      Разумно мыслит, но ФИФА руководствуется сиюминутной финансовой выгодой.

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