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    Конте: «Для меня слова Моуринью значения не имеют»

    Наставник «Челси» Антонио Конте признал, что его не тревожат слова главного тренера «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью.

    После матча чемпионата Англии между синими и «МЮ» (4:0) португалец заявил, что итальянский наставник вел себя не правильно, когда начал подбадривать публику при разгромном счете.

    «Честно говоря, для меня его слова значения не имеют. После игры у меня было позитивное настроение, потому что мы проделали прекрасную работу. Учиться можно всегда: и после побед, и после поражений. Но вот этот разговор научить чему-то не может, поэтому значения он не имеет», – сказал он.

    Источник: The Sun

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    26.10.2016 11:15
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +100

      Partizanmett 26 октября 2016, 11:20

      Моуринью везде и всегда ищет оправдание своим поражениям.

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