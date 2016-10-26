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    Лидер группы «Руки вверх»: «Конечно, Акинфеев расстраивается из-за антирекорда»

    Лидер группы «Руки вверх» Сергей Жуков рассказал, что вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев огорчается из-за своей антирекордной серии в Лиге чемпионов.

    «Ничего смешного в этом нет, для Игоря в первую очередь. В игре с «Монако» пропустить на последних минутах – это какая-то шаманщина. К сожалению, наша любимая защита преподнесла подарок. Конечно, он расстраивается. Это то же самое, как если бы я на каждом концерте забывал песню «Крошка моя» и все бы ждали, когда я наконец выучу слова. Мы с друзьями успокаиваем Игоря, в большинстве случаев его вины совсем нет. В матчах Лиги чемпионов попадаются прекрасные команды. Мы все ждем и желаем, чтобы серия закончилась.

    Если не улечу на гастроли, пойду на дерби со «Спартаком». Мои брат и папа всегда болели за «Спартак», а я – за ЦСКА, поэтому для нас это семейное дерби с подколками друг друга. Бесспорно, все расстроены результатами. Но победа в чемпионате России два года подряд – это очень круто. Не надо забывать, что много футболистов ушли или травмированы. Так что это вопрос сыгранности и прочего. Ничего криминального не произошло», – приводит слова Жукова «360 Подмосковье».

    Источник: Бомбардир.ру

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    26.10.2016 01:25
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 26 октября 2016, 22:30

      Пожелаем Конифею новых рекордных свершений в ЛЧ.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +992

      опус 2 26 октября 2016, 15:47

      Жуков как бы говорит -что ты Игорёк переживаешь,бери пример с меня,пою две дебильные песни для малолеток и не парюсь !

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +7

      Александр ЗА 26 октября 2016, 09:20

      Да

      -1
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 26 октября 2016, 09:19

      Жук, ты лучше слова в песне "Крошка моя" не забудь и в туалет сходи перед
      концертом, а то описаешься.

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +461

      ЮЗИК 26 октября 2016, 06:28

      Защитники походу сговорились против Игорька

      0
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