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    Моуринью: «Не знаю, стоит ли покупать дом в Манчестере»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью рассказал о своих семейных отношениях.

    «Купить дом в Манчестере? Не знаю, не знаю… Реальность такова, что на следующей неделе моей дочери исполнится 20 лет, сыну будет 17 через пару месяцев. Они очень оседлые. Университет в Лондоне. Футбол в Лондоне. Друзья.

    Они в том возрасте, когда уже не могут просто следовать за мной, как раньше. Так что впервые семья живет по-другому. Мы стараемся почувствовать это, увидеть эволюцию наших отношений и посмотреть, сможем ли мы справиться.

    Но, возможно, если бы я смог найти хорошее жилье, а не эти огромные дома, покупку которых мне приписывает пресса, я бы купил! Если я найду приятное жилье, которое удобно сообщается с гаражом, то, возможно, куплю! Но я не умею готовить!», – сказал Моуринью.

    Источник: Mirror.co.uk

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    25.10.2016 22:46
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +231

      ВoВ 26 октября 2016, 09:47

      И вправду может и не придется в задержаться в Манчестере. Хотя мне бы хотелось чтобы Маур что нить придумал, и резвеял миф о том что он перегорает как специалист...

      0
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      Рейтинг: +875

      sidul1 26 октября 2016, 01:28

      езжай в свою Лейрию,там твое место,типа великий

      0
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 26 октября 2016, 01:08

      И триста тысяч резюме от домохозяек, умеющих превосходно готовить, отправились из Украины в Манчестер...

      1
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      Рейтинг: +17373

      Garrincha58 25 октября 2016, 23:46

      езжай в Лондон и потренируй скажем Вест Хэм и докажи, что ты Особенный

      5
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      Рейтинг: +1656

      Фан666 25 октября 2016, 23:23

      Не советую

      0
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      Рейтинг: +62

      NoN141 > Фан666 26 октября 2016, 13:40

      думаешь послушает твой совет?

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