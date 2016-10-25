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    Фанат «Валенсии»: «Жалею, что бросил бутылку, но Неймар оскорблял и провоцировал нас»

    17-летний болельщик «Валенсии», который бросил бутылку в игроков «Барселоны», праздновавших гол в матче девятого тура Примеры (3:2), объяснил свой поступок.

    «Как только я бросил бутылку, тут же понял, что это была ужасная ошибка. Но Неймар оскорблял и провоцировал болельщиков «Валенсии», поддерживавших свою команду изо всех сил.

    При этом почти пустой бутылки хватило для того, чтобы около пяти игроков начали изображать повреждения.

    Я очень люблю «Валенсию», и мои действия не характеризуют ее удивительных болельщиков и наши ценности. Я бы хотел попросить прощения у «Барселоны» и – прежде всего – у любимого навеки клуба», – сказал подросток.

    Источник: AS

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    25.10.2016 20:09
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу 25 октября 2016, 20:56

      Бородач

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    • ...
      Рейтинг: +25

      АМР1972 25 октября 2016, 20:30

      Я тебя понимаю. . .

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