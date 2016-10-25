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    Канчельскис: «В «Манчестер Юнайтед» сейчас есть футболисты креативнее и агрессивнее Руни»

    Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис озвучил свое видение положения нападающего Уэйна Руни в команде, который потерял место в основном составе с приходом Жозе Моуринью.

    «Все упирается в отсутствие игровой практики у Руни. Из-за этого возникает какое-то недопонимание с Моуринью. Думаю, надо садиться и разговаривать. Руни многое сделал для «Манчестер Юнайтед». Думаю, он нужен команде и в качестве запасного футболиста или лидера раздевалки.

    Сейчас Уэйн не играет по объективным причинам, есть футболисты креативнее и агрессивнее него. Сказывается возраст. В любом случае, можно договориться и найти какой-то выход из ситуации.

    Сейчас я не готов говорить о перспективах команды при Моуринью. Давайте дождемся конца сезона», – заявил Канчельскис.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    25.10.2016 18:41
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 26 октября 2016, 15:43

      Мнение постороннего.

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