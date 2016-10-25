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    «ПСЖ» не согласился подписывать Неймара с условием погашения долга по налогам в размере 45 миллионов

    Переход Неймара из «Барселоны» в «ПСЖ» сорвался по причинам завышенных требований отца футболиста. Парижский клуб был готов заплатить за бразильца 190 миллионов евро отступных. В ходе переговоров отец Неймара поставил перед «ПСЖ» ряд условий. Клуб должен был предоставить нападающему контракт с годовой зарплатой 25 миллионов евро. И помимо этого погасить задолженность футболиста перед налоговыми органами, которая составляет 45 миллионов евро.

    Напомним, недавно Неймар продлил контракт с «Барселоной». Теперь зарплата бразильца равняется 15 миллионам евро за сезон.

    Источник: L' Equipe

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    25.10.2016 13:38
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +740

      krg-kz 27 октября 2016, 17:21

      Такое прокатит только в Китае

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1191

      ttter 26 октября 2016, 22:07

      Ппппц,разводилы

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +22

      DIMON425 25 октября 2016, 18:29

      все это бред сивой кобылыыыы

      0
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      Рейтинг: +447

      Alex3920486 25 октября 2016, 16:04

      берите Дзюбу

      1
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      Рейтинг: +3075

      BAIv 25 октября 2016, 15:50

      да жадный чувачек !!!! и потихоньку забывает играть в футбол

      0
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      Рейтинг: +457

      Tyler_Stark > BAIv 25 октября 2016, 17:45

      Мне кажется, переговоры были фарсом

      0
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      Рейтинг: +232

      Luis Figo 25 октября 2016, 15:28

      Отец та умным оказался!!! ))

      0
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      Рейтинг: +1843

      Kulimen 25 октября 2016, 15:22

      Батя этого паренька не пропадет.

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      Рейтинг: +2122

      Chesn0k 25 октября 2016, 14:40

      разводилы)

      0
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