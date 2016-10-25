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    Моуринью считает, что «Манчестер Юнайтед» не утратил шансов на чемпионство

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью подчеркнул, что его команда не утратила шансов на чемпионство после разгромного проигрыша «Челси» (0:4) в поединке девятого тура АПЛ.

    «Настроение у нас не очень радостное, но мы не дети, а мужики, и с осознанием этого мы начнем подготовку к следующему матчу. Сейчас для нас было бы лучше провести игру в АПЛ, чем в Кубке лиги. Дела в чемпионате у нас идут не слишком хорошо: мы не смогли победить в трех последних встречах и отстаем от первого места на шесть очков.

    Дальше нас ждут поединки с «Бернли», «Суонси», «Вест Хэмом», «Сандерлендом» и «Мидлсбро». Мы обязаны их побеждать, несмотря на то, что я не считаю их легкими соперниками. Командам топ-5 предстоит провести очные встречи, как это было у нас на прошлой неделе с «Челси» и «Ливерпулем». Лидеры также не досчитаются очков, так что мы все еще не утратили шансов на чемпионство», – сказал Моуринью.

    Напомним, по прошествии девяти туров «красные дьяволы» располагаются на седьмой строчке в турнирной таблице.

    Источник: Telegraph.co.uk

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    25.10.2016 10:22
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +393

      Егор Велунов 25 октября 2016, 21:36

      С Моуриньо достичь чемпионства будет очень трудно, у него звёздная болезнь, которая мешает анализировать ситуацию адекватно.По очкам шансы есть, а вот по игре не видно...

      0
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 25 октября 2016, 16:55

      Главное брать свои очки и не косячить так, как это было со Стоком, ведь выигранный матч умудрились на ровном месте просто безвольно отдать и скатать в ничейку...

      0
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      Рейтинг: +231

      ВoВ 25 октября 2016, 11:43

      Думаю догонят лидеров, возможность есть, ресурсы тоже!
      Вперед МЮ!

      1
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      Рейтинг: +889

      talgatnurzhanov2006 25 октября 2016, 10:41

      разница всего 6 очков а впереди соперники не самые грозные, уверен к концу декабрю мю будет в тройке лидеров имхо.

      4
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      Рейтинг: +2909

      zatonn 25 октября 2016, 10:30

      Блажен, кто верует, говорится в Писании))

      2
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