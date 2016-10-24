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    Дайер назвал Льориса лучшим голкипером английской Премьер-лиги

    Полузащитник «Тоттенхэма» Эрик Дайер заявил, что считает своего одноклубника Уго Льориса лучшим голкипером АПЛ. По мнению хавбека, французского стража ворот недооценивают.

    «Для меня Льорис – лучший вратарь в лиге. Его очень недооценивают. Сложно сказать, почему это происходит. Быть может, потому что он скромный, но всем известно, что Уго – фантастический голкипер. Единственное его увлечение – это футбол. Он и в прошлом сезоне совершал потрясающие сейвы, и в этой кампании продолжает творить чудеса. Когда против вас играют быстрые форварды, он исполняет роль последнего защитника, играя за пределами штрафной. Не думаю, что кто-то с ним сравнится, хотя в футболе могут быть разные мнения», – заявил Дайер.

    Источник: Goal.com

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    24.10.2016 12:28
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +272

      luke-c1 24 октября 2016, 15:51

      Льорис очень хорош. И будет еще лучше.

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