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    Мората готов быть запасным игроком в «Реале»

    Форвард «Реала» Альваро Мората признался, что может рассматривать себя в качестве игрока, выходящего на замену, если при этом будет забивать голы и приносить пользу команде.

    «Я согласен выходить на замену, если буду постоянно забивать. Бывает, что я провожу полный матч на поле, но не могу отличиться. Главное помогать команде. Я был бы эгоистом, если бы думал только о себе. Мы все нацелены на победу, на титулы», – сказал Мората.

    Матч девятого тура испанской Примеры «Реал» – «Атлетик» завершился со счетом 2:1.

    Источник: AS

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    24.10.2016 09:23
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +500

      Juve1897 24 октября 2016, 12:01

      Альваро, не глупи, возвращайся в Юве, там и играть будешь и титулы не далеко.

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      Рейтинг: +62

      omnikolaev > Juve1897 24 октября 2016, 20:07

      Да нужен он Юве... А высказывание принесет ему + от болел и что важнее, от Зидана

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