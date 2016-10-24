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    «Дандолк», являющийся соперником «Зенита» по Лиге Европы, досрочно стал чемпионом Ирландии

    Ирландский клуб «Дандолк» досрочно завоевал титул чемпиона страны. Отметим, что за два тура до окончания чемпионата бело-черные набрали 74 очка и опережают расположившийся на втором месте «Корк Сити» на семь баллов. Таким образом, «Дандолк» в третий раз подряд и в 12-й в истории стал чемпионом Ирландии.

    Напомним, ирландский клуб является соперником «Зенита» по групповому этапу Лиги Европы. В первой встрече клуб из Санкт-Петербурга оказался сильнее со счетом 2:1, вторая игра запланирована на 3 ноября.

    Источник: Бомбардир.ру

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    24.10.2016 01:01
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +300

      Zeff 24 октября 2016, 14:32

      Хорошая команда. Намного сильнее АЕКа.

      1
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    • ...
      Рейтинг: -584

      B_A_IV 24 октября 2016, 14:16

      ну хотелось бы их достойно поздравить на петровиче пятерочкой

      -2
      Ответить
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      Рейтинг: +6335

      порт 24 октября 2016, 13:04

      Водку в студию.

      1
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      Рейтинг: +590

      zenitforever2015 24 октября 2016, 12:33

      Наши поздравления!

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1285

      Pro100Kid 24 октября 2016, 09:45

      Теперь на кураже приедут в Питер побеждать)

      -2
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