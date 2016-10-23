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    В концовке матча с «МЮ» Конте попросил болельщиков поаплодировать игрокам «Челси»

    Главный тренер «Челси» Антонио Конте заявил, что в концовке матча 9-го тура АПЛ против «Манчестер Юнайтед» (4:0) попросил болельщиков лондонского клуба похлопать его подопечным за хорошую игру.

    «В концовке матча я попросил болельщиков похлопать нашим футболистам, ведь они этого заслужили. Фанаты «Манчестер Юнайтед» на протяжении всей игры поддерживали свою команду. Мы же хотели продемонстрировать собственные амбиции и доставить удовольствие болельщикам после неудачного прошлого сезона», – сказал Конте.

    Источник: BBC

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    23.10.2016 23:01
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