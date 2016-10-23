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    Фергюсон: «В «МЮ» были фантастические игроки, но Роналду был кем-то особенным»

    Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон поделился мнением о достижениях и прогрессе нападающего «Реала» Криштиану Роналду. По мнению специалиста, португалец добился всего сам.

    «Роналду – это прекрасный пример человека, который сделал себя сам. Многие тренеры могли бы сказать, что сделали того игрока или этого, но Роналду сделал себя сам. Мы просто дали ему инструменты и платформу для тренировок, чтобы он мог прогрессировать. Его отношение к тренировкам было невероятным. Он был фантастическим игроком, лучшим. В «МЮ» были фантастические игроки – Скоулз, Гиггз, Кантона, – но Роналду был кем-то особенным», – сказал Фергюсон.

    Источник: Goal.com

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    23.10.2016 13:47
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +76

      Алексей1988 23 октября 2016, 15:42

      Великий игрок! Как и Месси и Ибра!

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      ...
      Рейтинг: +79

      Giletka > Алексей1988 24 октября 2016, 08:55

      Как футболист простоват, но атлет он безусловно выдающийся. Мне кажется он бы и в другом спорте не затерялся с таким трудолюбием и отношением к своей физической форме

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