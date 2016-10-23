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    Григорий Иванов: «Не могу понять «Спартак», который после каждого матча платит за своих болельщиков»

    Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал некорректное поведение болельщиков «Спартака» в матче команд в 11-м туре РФПЛ. По ходу встречи фанаты красно-белых кидали с трибун в сторону вратаря хозяев снежки.

    «Ночью выпал снег, но мы все убрали, поэтому я не знаю, где они нашли эти снежки. Это, конечно, не сказать, что не от большого ума, но немного некрасиво. А если бы в голову попали?

    Они же этого не понимают — попали бы в голову, вратарь упал бы, и игру не стали бы продолжать; три очка достались бы «Уралу» из-за людей, которые больше вредят, нежели болеют. Конечно, потом они успокоились, наверное, поняли, что могут быть какие-то санкции.

    Я просто не могу понять «Спартак», который после каждого матча платит за своих болельщиков, — можно же, наверное, как-то с ними поговорить, чтобы такого не было. Есть инспекторы и делегаты, которые, наверное, этот инцидент отметят в рапорте, поэтому «Урал» не будет никуда обращаться, — заявил Иванов.

    Источник: Rusfootball.info

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    23.10.2016 10:26
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +152

      Diman67 23 октября 2016, 13:56

      не зря же они свиньи...

      -3
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      Рейтинг: +779

      mgordeev 23 октября 2016, 13:47

      Я сейчас все парню объясню. Приехали 1300 человек. Предположим билеты по 1000р, итого 1 300 000. Ну и штраф тысяч 150-200. Итого больше ляма профита. Это несложно, надо просто было в школе не прогуливать уроки. Грише Иванову просто невдомек, что фанатов Спартака больше, чем фанатов Урала. Раз в 1000, или в 10 000. Со всеми не поговоришь. Ему стоит сконцентрироваться на своем клубе и думать о том, чтобы он стал вровень со Спартаком.

      -2
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      Рейтинг: +76

      Алексей1988 > mgordeev 23 октября 2016, 15:59

      А тебе бы тоже не помешало школу закончить. Он всего добился, он президент клуба РФПЛ, а ты? Деньги от продажи билетов идут клубу, хозяину стадиона. Деньги от продажи ТВ трансляции пилят. Прежде чем умничать, хоть знал бы что-то. Типичный свин.

      2
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      Рейтинг: +779

      mgordeev > Алексей1988 23 октября 2016, 22:18

      Вот ждал такого умника.
      "Он всего добился" - он президент всего лишь Урала. Это не предел мечтаний, ну по крайней мере у меня. Чего добился я ты не в курсе. С чего решил - что меньше? По себе судишь?

      "Деньги от продажи билетов идут клубу, хозяину стадиона.". Именно. Но он прелагает воздействовать на фанатов, а это очень преданные парни, которые едут за 1000 км. Это гарантированные деньги в каждом матче. И они будут с клубом вне зависимости от результатов.

      "Деньги от продажи ТВ трансляции пилят." В русском языке есть слово "делят", пилят - дерево. А если в значении именно "пилят", то перед тобой отчитываются?

      Если обсуждение моей персоны - это единственный способ что-то доказать, я тебе парень Леша 88 года рождения сочувствую.


      -1
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 23 октября 2016, 12:21

      Похоже, что Федун мазохист! Ну нравится ему за все платить!

      0
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      Рейтинг: +675

      vladimir63 > Serjoga 23 октября 2016, 18:33

      да не федун мазохист а болелы дебилы ! и к большому сожалению таких не мало ! давно пора продажу билетов по паспортам !!! сам болею за спартак ! был на матче на новом стадионе спартака ! болелы спартака ЖГУТ кресла в своём секторе !!! на своём стадионе !!! дебилы бл-ть !!!

      2
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      Рейтинг: +1191

      ttter 23 октября 2016, 12:12

      Это Гинер кидал)))

      7
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      Рейтинг: +33561

      oyabun 23 октября 2016, 11:27

      А мы потом удивляемся, почему Федун не тратит значительные суммы на покупку высококлассных футболистов, способных реально усилить команду. И как результат играем фактически с одним нападающим в этой половине сезона, который травмировался и выпал надолго. Да всё потому что после каждой игры приходится тратить сотни тысяч на штрафы из-за идиотского поведения на играх неадекватных фанов. А выиграть Чемпионат на одном только энтузиазме, имея в команде средний подбор игроков, Оччень трудно..

      9
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      Рейтинг: +415

      radga 23 октября 2016, 11:21

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Когда судьи начинают косячить, то реакция фанатов такова..... . Вратарь оказался самым близким, если был-бы судья ближе, то я ему не завидую. И эти козлы(судьи) буквально провоцируют фанов на такого рода вещи. Оттуда корни этого зла.

      -14
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      Рейтинг: +490

      ViktorMG > radga 23 октября 2016, 11:50

      Я часто задаю вопрос, а если бы Вы сами платили эти штрафы, Вы тоже продолжали бы нарушать?

      14
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      Рейтинг: +7881

      BarStep > radga 23 октября 2016, 12:00

      Да, в своих рассуждениях не далеко ушел от тех псевдоболельщиков...

      9
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      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу 23 октября 2016, 11:11

      Болельщики в подавляющем большинстве люди, знающие толк не только в футболе, но и в культуре поведения. Фаны же, напротив, ни тем, ни этим не страдают, а весь свой оголтелый фанатизм толпы направляют лишь на разрушение. Причем, занимаясь попытками разрушить, принизить и очернить имидж соперника и его болельщиков, фаны никогда не поймут, что прежде всего наносят вред исключительно своему "любимому" клубу.

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      Рейтинг: +6986

      sochi-2013 23 октября 2016, 11:09

      Да, уж! По-свински. Нормальному человеку не понять такого поведения. У меня единственное объяснение- происки конкурентов.

      3
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      Рейтинг: +454

      Filllllll 23 октября 2016, 11:07

      Не могу понять этих болел. За эти штрафы все, наверное Месси с Рональдой купить можно. Даже не в этом дело, можно ж после игры хулиганить. А если не интересно, что на поле происходит, зачем туда ходить, сразу после игры собираться можно и развлекаться, а так только мешают. Приятно когда на выезде поддержка, но и Федуна наверное задрало платить. Надо как то уровень культуры на стадионах поднимать, ставить камеры и делать так, что тот кто накосячил, пусть и отвечает, а клуб здесь не причем. К примеру болелы зенита переоделись сорвали матч, а Спартак должен отвечать.

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      Рейтинг: +417

      leonard1984 23 октября 2016, 10:38

      Правильно сказал: вредители, а не болельщики! Им ещё, наверно, и проезд оплатили!

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