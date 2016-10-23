Гол Локателли обеспечил «Милану» победу над «Ювентусом»

если бы засчитали гол Пьянича со штрафного, то не ясно кто кого, а гол чистый был
В матче девятого тура Серии А «Милан» оказался сильнее «Ювентуса» благодаря голу Мануэля Локателли. Этот мяч мы предлагаем вашему вниманию.
1:0 – Локателли, 65
В матче девятого тура Серии А «Милан» оказался сильнее «Ювентуса» благодаря голу Мануэля Локателли. Этот мяч мы предлагаем вашему вниманию.
1:0 – Локателли, 65
если бы засчитали гол Пьянича со штрафного, то не ясно кто кого, а гол чистый был
Милан возвращает былую славу.
Алексу Сандро может за этот гол прилететь, нехорошо так уворачиваться от мяча
судья обеспечил победу милану.давайте быть честными.
но это ни в коем случает не оправдывает нас.
милан молодцы сегодня
Классный футбол... Хороший гол...Вялый Ювентус... Мертвый Игуаин... Доннарума красавец, сейв на последней секунде на 5+.... Вот анализ захватывающего события дня....