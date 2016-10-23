Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Гол Локателли обеспечил «Милану» победу над «Ювентусом»

    В матче девятого тура Серии А «Милан» оказался сильнее «Ювентуса» благодаря голу Мануэля Локателли. Этот мяч мы предлагаем вашему вниманию.

    1:0 – Локателли, 65

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    23.10.2016 00:00
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +663

      88serega88 23 октября 2016, 11:41

      если бы засчитали гол Пьянича со штрафного, то не ясно кто кого, а гол чистый был

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2

      GladiaGOL 23 октября 2016, 06:33

      Милан возвращает былую славу.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +29

      KingofPiemont 23 октября 2016, 01:23

      Алексу Сандро может за этот гол прилететь, нехорошо так уворачиваться от мяча

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +226

      Gothic_Spirit 23 октября 2016, 00:15

      судья обеспечил победу милану.давайте быть честными.
      но это ни в коем случает не оправдывает нас.
      милан молодцы сегодня

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1248

      KARAT777 23 октября 2016, 00:05

      Классный футбол... Хороший гол...Вялый Ювентус... Мертвый Игуаин... Доннарума красавец, сейв на последней секунде на 5+.... Вот анализ захватывающего события дня....

      3
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11