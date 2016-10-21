Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Александр Тихонов: «Мутко должен был быть понижен десятикратно»

    Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов прокомментировал назначение Виталия Мутко на пост вице-премьера России по вопросам спорта, туризма и молодежной политики.

    «Считаю, что Мутко не только не заслужил повышения, но должен был быть понижен десятикратно.

    Возьмите происходящее в футболе. Рейтинг сборной России опустился ниже 50 места. Теперь наша команда считается слабее даже таких стран, как Узбекистан, Албания, Конго и Иран. Это низшая точка падения для нашего футбола. И на что мы рассчитываем с таким уровнем на домашнем чемпионате мира. После провала на чемпионате мира и скандального поведения футболистов не было сделано никаких выводов. Я много общаюсь с президентами федераций и не нашел ни одного положительного высказывания о происходящем. «Заслуга» министра в том, что специалисты минспорта перестали ездить по регионам, так как у них нормы на размещение 550 рублей, а суточные – 100 рублей. Даже в тюрьме на человека тратят чуть больше», – сказал Мутко.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    21.10.2016 16:17
    Рекомендуем
    Комментарии14
    ...
    • ...
      Рейтинг: +48

      karaivanov_v 21 октября 2016, 21:05

      да но играет и тренерует не Мутко, а именно он Вытянул РФС из огромных долгов!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +415

      radga 21 октября 2016, 19:52

      Питерская мафия.... Своих на переправе не меняют.... слишком много знает. О чем уже говорил не раз. Пока у руля Мутко оставляют,.... там после остаются руины. То-есть если надо что-то развалить, назначьте Мутко ... и все!!!!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 21 октября 2016, 19:12

      А. Тихонов, молодец! Не в бровь, а в глаз.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +923

      Юрий Крутько 21 октября 2016, 18:46

      Последняя фраза-сказал МУТКО(это ошибка)или сказал ТИХОНОВ(правильно)?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6138

      subbotaspartak 21 октября 2016, 18:00

      Надеюсь ты не изменился
      И стрелять не разучился.
      Болтать, Саша, все умеют,
      А ружьём не все владеют.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +399

      franck_ribery 21 октября 2016, 17:41

      10 пожизненных сроков)))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу 21 октября 2016, 17:02

      Саня... извиняюсь!.. Александр на лыжах бегал быстрее всех, а стрелял не всегда точно. Зато в последние годы почти всегда "бьет в яблочко".

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1775

      VGreen 21 октября 2016, 16:59

      «Считаю, что Мутко не только не заслужил повышения, но должен был быть понижен десятикратно.
      ....– сказал Мутко.
      ))))

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2591

      Ral13 > VGreen 21 октября 2016, 17:06

      Такие ошибки это фирменная фишка "бомбардира".

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу > VGreen 21 октября 2016, 17:07

      Да, да... какие там министры, такие тут редактора - се ля ви!)))))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +197

      proekt 21 октября 2016, 16:51

      Жи есть!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +208

      Sanloko 21 октября 2016, 16:51

      про суточные - тут не Мудко виноват, в образовании и здравоохранении такая же ситуация. Тут надо смотреть шире и глубже/выше....

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11