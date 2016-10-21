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    Клопп: «Меня не интересуют высказывания Моуринью»

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп не стал комментировать после ничьей с «Манчестер Юнайтед» (0:0) слова наставника этого клуба Жозе Моуринью.

    «Меня не интересуют его высказывания. Прозвучал финальный свисток, меня не волнует, что говорят после матча. Я бы попросил вас не беспокоить меня подобными вещами, меня это ни капли не интересует.

    Нельзя выиграть матч после его завершения. Мы заработали очко, и это хорошо – у нас стало на очко больше, чем перед игрой. Мы сыграли не идеальный матч, но это был хороший опыт», – приводит слова Клоппа fourfourtwo.com.

    Источник: Бомбардир.ру

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    21.10.2016 09:32
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +423

      Drapik 21 октября 2016, 23:11

      после Интера Моуриньо как тренер потерялся

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2122

      Chesn0k 21 октября 2016, 12:54

      он не после матча это сказал, а перед матчем

      1
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      Рейтинг: +720

      Den Bull 21 октября 2016, 10:02

      Согласен.

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