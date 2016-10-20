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    Шалимов: «Космос – это новый стадион «Краснодара», а не «Шальке-04»

    Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов поделился впечатлениями от матча 3-го тура группового этапа Лиги Европы против «Шальке-04» (0:1). Отметим, что данное поражение стало для российского клуба первым в нынешнем розыгрыше турнира.

    «Тяжелейшая игра, как и ожидали. Начало было не таким, как мы готовили. Первые 12 минут неправильно провели тактически, были слабы на подборе, в простых ситуациях теряли мяч, проваливались в середине. Второй тайм провели неплохо. Доволен игрой защитников. Во втором тайме, когда у соперника был простор, не дали ничего создать. Жаль, не использовали моменты, хоть их и было не много. Это была первая игра на новом стадионе. Теперь мы адаптировались в смысле ощущений игроков на нем, все будет хорошо.

    Раскачивать такую плотную оборону, как у «Шальке-04», сложно, нужно быстро играть низом. Во втором тайме это получалось чаще, перемещали мяч с фланга на фланг. Никакого жесткого прессинга со стороны «Шальке» не было, мы сами невнимательно играли в середине поля.

    Космос – это наш новый стадион. А «Шальке-04» – это никакой не космос. Газон нам подходит. Сегодня поле в сравнении с матчем сборной был быстрее, и мы этого хотим, поскольку много играем низом. Думаю, с каждым матчем он будет становиться крепче и крепче», – сказал Шалимов.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    20.10.2016 22:50
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +2533

      Krasnodar 123 21 октября 2016, 11:41

      Хорош КОСМОС вчера на матче центральный вход на 221 сектор БЫЛ ЗАКРЫТ! Людям приходилось пробираться через ряды вспыхнуло две драки в толпе . Стюарды объясняли что кто-то потерял ключ . Люди в перерыве стали возмущаться пришел еще один стюард номер 143 пытался ХАМИТЬ болельщикам .Потом вызвали умельцев слесарей которые за второй тайм, так двери и не открыли.Вот так они заботятся о безопасности людей! Вот такой КОСМОС кстати сектор самый дорогой из стандарта!

      1
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 21 октября 2016, 10:16

      Краснодар разочаровал, игры нет. Только в конце попытались, что-то сделать, да и и то немцы просто решили держать счет, хотя Шальке тоже средняя команда ни
      какого впечатления.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3075

      BAIv 21 октября 2016, 07:48

      Космос это когда нормальный тренер , а ты пока совсем не очень

      2
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      Рейтинг: +645

      alexis02lion 21 октября 2016, 05:57

      Стадион и правда хороший. Шальке вообще главный провал сезона. Только в еврокубках пока что-то могут, в чемпионате всё до сих пор печально. Результативная игра с учётом проблем Шальке и не ожидалась. Победа заслуженна. Краснодар даже на 1 очко не наиграл. Будем смотреть ответку, может там будут более мотивированны и покажут достойную игру. И Шальке и правда не космос, в бундеслиге второй сезон космос это Герта и Кёльн, а тут ещё и Лейпциг внезапно к ним присоединился.

      0
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      Рейтинг: +220

      Йогурт Мэн 21 октября 2016, 00:57

      Бомбардир, я опять не понимаю, как вы подбираете заголовки? Собираете слова из интервью во что-нибудь, что будет звучать?..

      Шалимов сказал: "Космос – это наш новый стадион. А «Шальке-04» – это никакой не космос"

      а название статьи-
      Шалимов: «Космос – это новый стадион «Краснодара», а не «Шальке-04»

      да что ж с вами такое-то?

      -3
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      Рейтинг: +220

      Йогурт Мэн > санчесс 21 октября 2016, 15:57

      не люблю хвастаться образованием в сфере образования (учитель русского языка и т.п.), но нет нет нет! так сказать не можно (вспоминая Петржелу)

      0
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      Рейтинг: +2533

      Krasnodar 123 21 октября 2016, 00:38

      Что ты тут гонишь ЧУДАК! Игра безобразная с несколькими полу моментами! Скажи спасибо что в первом тайме три не залетело! Кому врем, сами себе? Играть надо с полной самоотдачей, а не сопли жевать на поле.Паса нет, скорости нет, точных ударов тоже нет.Зато есть большие зарплаты игроков и тренеров.ДАРМОЕДЫ!

      7
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      Рейтинг: +1381

      marslond 20 октября 2016, 23:57

      Шалимов прав. Шальке середняк Бундеслиги, а стадион-красавец.

      1
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      Рейтинг: +26836

      slavutiq70 20 октября 2016, 23:43

      Хороший стадион построили в Краснодаре,теперь нужна хорошая игра а пока её не видно

      1
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО > slavutiq70 21 октября 2016, 00:10

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Будем ждать)

      -4
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      Рейтинг: +240

      gambler35 20 октября 2016, 23:07

      Важные матчи на непривычном газоне не играют. Получилось-почти что в гостях. Косячище руководства!

      4
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО > gambler35 21 октября 2016, 00:10

      Тоже подумал об этом во время игры)

      -3
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