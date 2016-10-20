Россия опустилась на рекордное 53-е место в рейтинге ФИФА

Это и не так страшно, рейтинги-шмейтинги, главное что-бы проглотиты были на поле и славили честь страны.
Сборная России опустилась с 38-го на 53-е место в рейтинге ФИФА. На данный момент российская команда имеет в своем активе 594 очка.
Отметим, что еще ни разу в истории сборная России не занимала такое низкое место. Предыдущий антирекорд был установлен в 1998 году, когда команда опустилась на 40-ю строчку.
Лидером рейтинга остается сборная Аргентины (1621), на втором идет команда Германии (1465), а на третьем – Бразилия (1410).