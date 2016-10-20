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    Россия опустилась на рекордное 53-е место в рейтинге ФИФА

    Сборная России опустилась с 38-го на 53-е место в рейтинге ФИФА. На данный момент российская команда имеет в своем активе 594 очка.

    Отметим, что еще ни разу в истории сборная России не занимала такое низкое место. Предыдущий антирекорд был установлен в 1998 году, когда команда опустилась на 40-ю строчку.

    Лидером рейтинга остается сборная Аргентины (1621), на втором идет команда Германии (1465), а на третьем – Бразилия (1410).

    Источник: Бомбардир.ру

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    20.10.2016 11:23
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +3282

      woyser 20 октября 2016, 17:03

      Это и не так страшно, рейтинги-шмейтинги, главное что-бы проглотиты были на поле и славили честь страны.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +9416

      ufos73 20 октября 2016, 14:19

      Зато есть куда расти... ))))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +239

      Михас007 20 октября 2016, 14:10

      Играть надо а не бухать

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2638

      ljrljr0505 20 октября 2016, 13:53

      еще не вечер... с такой-то игрой...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2306

      4agaaa 20 октября 2016, 13:28

      Когда же эти аморфы перестанут позорить Россию??? По-моему нужно вводить зп в зависимости от результата, это уже точно на зажравшихся уродов повлияет!

      -1
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      Рейтинг: +148

      Maksim Lagerev 20 октября 2016, 13:28

      ужас

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 20 октября 2016, 13:11

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      ГазМясовская сборная

      -4
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      Рейтинг: +3282

      woyser > Nerlinger 20 октября 2016, 17:00

      Ну, да армейцев то там и нет))

      1
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      Рейтинг: +186

      Байкал-Сибирь 20 октября 2016, 12:32

      Там ей и место вместе с мудка

      0
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      Рейтинг: +1695

      МЯСО87 20 октября 2016, 11:51

      Да все норм... лимит в действии... небывалый подъем, столько талантливых игроков в сборной!!!

      7
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