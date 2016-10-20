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    Буяльский: «Перспективы «Динамо»? Мы выйдем из группы»

    Полузащитник киевского «Динамо» Виталий Буяльский все еще надеется на то, что его команда сможет пробиться в плей-офф Лиги чемпионов. Напомним, что вчера киевляне дома уступили «Бенфике» со счетом 0:2. На данный момент киевляне идут последними в своей группе, имея в своем активе 1 очко.

    «Причины поражения будем разбирать. Что могло стать переломным моментом? Думаю, если бы Ярмоленко забил гол, то это бы стало переломным моментом.

    Антигероя команды у нас нет. Мы единый коллектив, и все виновны в проигрыше. Перспективы «Динамо» в Лиге чемпионов? Мы выйдем из группы. У нас есть еще три матча в группе. Мы сможем победить за счет команды.

    Низкая посещаемость матча? Я не знаю, почему так. Надо спросить у болельщиков», – сказал футболист в эфире телеканала «Футбол 2».

    Источник: Бомбардир.ру

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    20.10.2016 07:40
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +627

      ВЛАДИВОСТОК 20 октября 2016, 12:55

      При всей моей любви к Динамо Киев , шансов мало , конечно надо надеяться и это правильно , нельзя опускать руки .........но реальность пока увы не радует .

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      Рейтинг: +1812

      Black Giz 20 октября 2016, 10:34

      Ну Ярмоленко планировал 4 очка взять в играх с Бенфикой. По таким раскладам тут даже одним не пахнет.

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