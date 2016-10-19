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    «Шахтер» отказал футбольному союзу ДНР в проведении матчей на «Донбасс Арене»

    В руководстве «Шахтера» отказали представителям Футбольного союза Донецкой Народной Республики о проведении матчей на «Донбасс Арене».

    «Донбасс Арена» — частная собственность футбольного клуба «Шахтер». И хоть этого клуба сейчас нет на территории нашей республики, они этот комплекс содержат, обслуживают и поэтому пользоваться не дают. Попытки обращения к ним были, но безуспешные. Они не входят в структуру ДНР, хоть объект и находится в Донецке. По сути, это не в нашей компетенции. На частную собственность никто посягать не будет.

    Но с точки зрения здравого смысла, когда все сдвинется с мертвой точки, когда международное сообщество признает нас независимой республикой, все это решится довольно быстро. Пока отсутствует правовая база для перевода объектов республиканского значения из частной собственности в государственную. Только после признания ДНР это станет возможным. Мы как в шахматном цугцванге — некуда ходить. Но мы только в начале пути», – рассказал президент Футбольного союза ДНР Игорь Петров.

    На данный момент футбольные клубы ДНР, в число которых входят «Арсенал», «Оплот Донбасса», «Металлист», «Химик», «Победа», «Беркут», «Антрацит», «Снежное» и другие команды проводят свои матчи в рамках чемпионата ДНР, Кубка Донецка и Кубка мэра на старых стадионах Донецка, состояние которых признано удовлетворительным, — «Олимпийском», «Кировце», «Металлурге» и «Шахтере».

    Источник: Известия

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    19.10.2016 09:43
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +17

      Mainstream One 19 октября 2016, 18:50

      Шыш вам, а не арену!!!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1303

      Павел Буре 19 октября 2016, 12:42

      Да на хрена мы лезем в это ДНР??? давайте у себя в России порядок наведем, чтобы к нам всякие там страны в союз просились!!!!

      5
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      ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > Павел Буре 19 октября 2016, 13:15

      У себя нам некогда.Надо сначала в Сирии порядок навести...

      2
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      Рейтинг: +684

      СОКОЛ САРАТОВ 19 октября 2016, 10:41

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      ДА АХМЕТОВ И ЖАДИНА

      -4
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      ...
      Рейтинг: -197

      Kuborg_Ua > СОКОЛ САРАТОВ 19 октября 2016, 20:10

      Ага, конечно, диванный эксперт какую ещё мысль золотую произведёте?

      3
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    • ...
      Рейтинг: +3470

      FRZZ 19 октября 2016, 10:30

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Футбольный союз ДНР - само называние вызывает смех и отвращение.

      -5
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      ...
      Рейтинг: +4927

      neveldomha > FRZZ 19 октября 2016, 11:31

      Те же чувства по поводу ФФУ. Да еще и попахивает отвратно.

      3
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      Рейтинг: +427

      policepnz > FRZZ 19 октября 2016, 11:54

      ты типа кто не скачет..!)

      -2
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      Рейтинг: -197

      Kuborg_Ua > policepnz 20 октября 2016, 14:24

      А ты типа все вокруг враги, а мы бедные и несчастные...!)

      2
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