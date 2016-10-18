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    Сабалета: «В «Барселоне» играют четверо из пяти лучших футболистов мира»

    Защитник «Манчестер Сити» Пабло Сабалета поделился ожиданиями накануне матча третьего тура группового этапа Лиги чемпионов против «Барселоны».

    «У «Барселоны» есть опыт и четверо из пяти лучших игроков мира. Но мы не собираемся менять наш стиль из-за соперника.

    Нет такой команды, которая приезжает на «Камп Ноу» и легко побеждает. Мы должны будем сыграть идеально и без ошибок, если собираемся победить.

    Когда вы начинается играть в новом стиле, требуется время на обучение. Идея всегда одна – контролировать мяч и забивать, когда есть такая возможность. Мы постараемся контролировать игру и мяч. «Барселона тоже любит так играть, так что игра будет привлекательной», – сказал Сабалета.

    Источник: Twitter

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    18.10.2016 20:47
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    Комментарии2
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      Рейтинг: -185

      Protosser 19 октября 2016, 09:21

      Кого не посчитал? Бускетса или Иньесту?

      -1
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      Рейтинг: +185

      rLt_Ortriwar > Protosser 19 октября 2016, 20:35

      я думаю, Иньеста есть в том списке

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