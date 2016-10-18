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    Юношеская Лига УЕФА. ЦСКА разгромил «Монако» благодаря дублю Жамалетдинова

    В рамках 3-го тура группового этапа Юношеской Лиги чемпионов московский ЦСКА крупно переиграл сверстников из «Монако» со счетом 4:1. Дублем у армейцев отличился Тимур Жамалетдинов.

    Юношеская лига УЕФА. Группа E. 3-й тур
    ЦСКА (Москва) – Монако (Монако) – 4:1 (1:1)
    Голы: 1:0 – Жамалетдинов, 24; 1:1 – Муюмба, 30; 2:1 – Жамалетдинов, 54; 3:1 – Уэдраого, 79 (автогол); 4:1 – Чалов, 89.

    Источник: Бомбардир.ру

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    18.10.2016 16:05
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +33

      ___PRV___ 18 октября 2016, 21:07

      Молодцы парни,только жаль,что руководство,как всегда,всех(Жамалетдинова,Чалова и других ребят)распихают по арендам и загубят их карьеры

      0
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    • ...
      Рейтинг: +793

      Dimonadze 18 октября 2016, 20:29

      Жемалетдинов больше бы пользы принёс ЦСКА чем Траоре

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +71

      Ден61 18 октября 2016, 20:22

      Посмотрим как основа сыграет.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5262

      Каратель 18 октября 2016, 20:12

      так может калитчика из дубля поставить? пусть рекордсмен отдохнет

      -1
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      ...
      Рейтинг: +272

      luke-c1 > Каратель 18 октября 2016, 20:16

      Так он тоже пропустил)

      -2
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      ...
      Рейтинг: +5262

      Каратель > luke-c1 18 октября 2016, 20:35

      считаешь рекорды надо ставить?)

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +213

      NEMETSRUS 18 октября 2016, 19:37

      удачи цска

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +11

      voyagerb 18 октября 2016, 18:54

      Так бы основе сделать

      1
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      Рейтинг: +420

      яйва-яйва 18 октября 2016, 18:20

      Молодцы!

      1
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      Рейтинг: +176

      chegaev88 18 октября 2016, 17:28

      Жамалетдинова уже давно пора за основу наигрывать. Леня действительно ссыкун

      6
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      ...
      Рейтинг: +249

      Alek7183 > chegaev88 18 октября 2016, 20:31

      Ой, такая же мысль мелькнула.

      0
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      Рейтинг: +2306

      4agaaa 18 октября 2016, 17:06

      Молодёжь красавцы!!! Посмотрим сможет ли основа так же? Удачи Российским клубам!

      5
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    • ...
      Рейтинг: +71

      PoMka31 18 октября 2016, 16:59

      а основа зеркально сыграет

      -3
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