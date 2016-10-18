Юношеская Лига УЕФА. ЦСКА разгромил «Монако» благодаря дублю Жамалетдинова

В рамках 3-го тура группового этапа Юношеской Лиги чемпионов московский ЦСКА крупно переиграл сверстников из «Монако» со счетом 4:1. Дублем у армейцев отличился Тимур Жамалетдинов.

Юношеская лига УЕФА. Группа E. 3-й тур

ЦСКА (Москва) – Монако (Монако) – 4:1 (1:1)

Голы: 1:0 – Жамалетдинов, 24; 1:1 – Муюмба, 30; 2:1 – Жамалетдинов, 54; 3:1 – Уэдраого, 79 (автогол); 4:1 – Чалов, 89.