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    «Ростов» обратился в УЕФА с просьбой выделить дополнительные билеты на матч против «Атлетико»

    Пресс-аташе «Ростова» Иван Бодылевский заявил, что клуб планирует обратиться в УЕФА с просьбой предоставить болельщикам ростовской команды дополнительные билеты на матч группового этапа Лиги чемпионов против «Атлетико».

    В Ростов-на-Дону прибыло не очень много поклонников «Атлетико». «Ростов» сегодня планирует обратиться в УЕФА для того, чтобы гостевую билетную квоту отдали нашим болельщикам. Если испанский клуб откажется от выделенных им билетов, то они поступят в продажу. Все должно быть согласовано со всех сторон», – заявил Бодылевский.

    Матч состоится 19 октября в 21:45 по московскому времени.

    Источник: Чемпионат.ком

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    18.10.2016 15:29
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