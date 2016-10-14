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    Пике: «Игроки «МЮ» сожгли кроссовки Эвра с именами его детей. Таков был уровень шуток там»

    Защитник «Барселоны» Жерар Пике, ранее выступавший за «Манчестер Юнайтед», рассказал о том, как любили шутить в английском клубе.

    «Однажды Эвра пришел в раздевалку в кроссовках Nike, которые он заказал четыре месяца назад и на которых были вышиты имена его детей. Очень блестящие.

    Когда он пошел в душ, они взяли кроссовки и сожгли их. Более того, они сняли это и послали ему видео. Таков был уровень шуток в «Юнайтед».

    Я понимаю, что это достаточно грубый юмор, но для раздевалки английского клуба это было нормой», – сказал Пике.

    Источник: Manchester Evening News

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    14.10.2016 20:07
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +64

      Dazdraper 14 октября 2016, 23:52

      Да, и бедный Эвра в МЮ 8 лет играл потому что ему паспорт не отдавали.

      1
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      Рейтинг: +5059

      filosof sparty 14 октября 2016, 22:08

      Английский юмор тонкий говорите!?? По-моему он просто тупой!..

      1
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 14 октября 2016, 21:30

      Непонятно только, кто дикари, эти британские джентльмены, или темнокожий Эвра? Думаю, что первые...

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