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    Фергюсон хотел продать Роналду не в «Реал», а в «Барселону»

    Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон хотел продать нападающего «Реала» Криштиану Роналду в «Барселону». Как только наставник манкунианцев понял, что не сможет удержать футболиста в своей команде, он предпринял все меры, чтобы португалец перешел не в мадридский клуб. Сообщается, что Фергюсон даже связывался с представителями «Барселоны» и предлагал им футболиста, однако получил отказ.

    О желании Криштиану Роналду уйти в «Реал» Фергюсон якобы узнал в 2007 году, но сумел убедить его продлить контракт до 2012 года. При этом «Реал» был готов выплатить сумму отступных за португальца, но Фергюсон сумел убедить форварда остаться до 2009 года, когда и состоялся переход.

    Источник: AS

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    14.10.2016 13:03
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 16 октября 2016, 00:31

      Интересно было бы посмотреть на их игру с Месси!

      0
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      Рейтинг: +258

      жеха87 15 октября 2016, 19:37

      Просто Ферги был зол на Реал за то что они у него увели Бекхэма и Ван Нистелроя!

      0
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      Рейтинг: +232

      Luis Figo 14 октября 2016, 17:28

      если бы перешел бы то они с Месси выигрывали бы все подряд в течении долгих лет! )))

      3
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      Рейтинг: +30

      ЦСКА 2015-2016 > Luis Figo 14 октября 2016, 21:30

      и жили они вмести долго и ........

      0
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      Рейтинг: +313

      de bruyne 14 октября 2016, 17:10

      Конечно откажут... зачем столько платит за игрока запаса... Барселоне и без него есть кому пенальтя забивать

      -3
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