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    Шамах: «Я очень зол на Венгера»

    Новичок «Кардифф Сити» Маруан Шамах в довольно грубой форме высказала в адрес главного тренера «Арсенала» Арсена Венгера. Напомним, что именно за этот клуб марокканец играл в период с 2010 по 2013 год. В составе «канониров» он провел 65 матчей и забил 14 голов.

    «Я зол на Венгера. Я заслуживал больше времени, чем получал под его руководством. В начале одного из сезона он сказал, что «Арсенал» изменит тактику, и я буду играть в атаке вместе с Робином ван Перси. Но я ничего не получил, кроме обещаний», – заявил он в интервью 101greatgoals.com.

    Источник: Бомбардир.ру

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    13.10.2016 06:14
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1843

      Kulimen 13 октября 2016, 08:14

      Играть нормально нужно было, а не прическу свою петушить. Да и статистика херовая, чтобы играть в основе Арсенала.

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      Рейтинг: +1152

      Superviser77 > Kulimen 13 октября 2016, 08:20

      Полностью согласен. Пыжился чё то да пупок развязался..))

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