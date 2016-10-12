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    Роналдиньо: «Будет честно, если «Золотой мяч» в этом году достанется Месси»

    Бывший нападающий «Барселоны» Роналдиньо считает, что «Золотой мяч» по итогам 2016 года должен получить форвард каталонского клуба Лионель Месси.

    – Кто заслуживает выиграть следующий «Золотой мяч»?

    – Мне трудно ответить, так как все претенденты проделали большой объем работы.

    – И все же?

    – Думаю, будет честно, если трофей останется у Месси

    Источник: AS

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    12.10.2016 13:40
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    Комментарии20
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      Рейтинг: +44

      tier.tnd 15 октября 2016, 13:33

      Получит 100% CR7, это 100%, по поводу того, что кто еще достоин получить, Неймар, Суарес, Варди, Месси, Гризманн, Погба, Дзуба (Шутка!!!), это конечно вопрос уже чисто политический, но получит Роналду.

      0
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      Рейтинг: +536

      dolf666 13 октября 2016, 12:52

      Суарес больше всех достоин

      0
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      Рейтинг: +870

      lysenkoff 13 октября 2016, 09:38

      Ничего не сделал...

      0
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      Рейтинг: +226

      Kybik-Pybik 12 октября 2016, 23:50

      От уж эти Ваши шуточки!

      0
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      Рейтинг: +25

      АМР1972 12 октября 2016, 19:01

      Вот и возьмут и отдадут золотой мяч Иньесте..Он заслужил

      1
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      Рейтинг: +30

      ЦСКА 2015-2016 12 октября 2016, 17:55

      хрен этому гному золотой мяч получит СR7

      -2
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      Рейтинг: +50

      Bogdan1906 12 октября 2016, 15:49

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Яб мяч суаресу отдал бы, насчет месси не знаю, но Роналду вообще не заслужил. На Евро 2016 он нифига не сделал, в финале сидел и плакал, португалия почти все матчи в ничью играли, в ЛЧ реал выиграл благодрая команде, а Роналду далеко не тащил. Честно, яб лучше Варди его отдал, если бы мог

      -5
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      Рейтинг: -130

      калач > DeStar 12 октября 2016, 17:53

      в ЛЧ Рамос забил из оффсайда. грош цена такой победе. ( про Евро вобще молчу не выиграли ни одной игры )

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      Рейтинг: +50

      Bogdan1906 > DeStar 12 октября 2016, 19:21

      Я не считаю, что месси должен получить мяч, он хорошо играл, как всегда, но были в этом году игроки получше, но я Роналду тоже не считаю

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      Рейтинг: -130

      калач > DeStar 13 октября 2016, 09:35

      Варди было бы справедливо

      0
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      Рейтинг: -130

      калач 12 октября 2016, 15:02

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      если ЗМ не дадут Варди значит эта награда гнилая, раньше были сомнения потом их не останется

      -5
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      Рейтинг: +399

      kella > калач 12 октября 2016, 15:32

      100% не дадут, - его нет в списках!

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      Рейтинг: -130

      калач > kella 12 октября 2016, 17:54

      в прошлом году весь мир болел за Лестер. Неудивлюсь если Роналду просто уже купил этот зм

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      Рейтинг: +31

      JUVIO 12 октября 2016, 14:53

      И в чем честность ??? Проспал все что можно было

      0
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      Рейтинг: +258

      red-white fox 12 октября 2016, 14:29

      За какие заслуги?

      0
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