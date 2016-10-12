Роналдиньо: «Будет честно, если «Золотой мяч» в этом году достанется Месси»

Получит 100% CR7, это 100%, по поводу того, что кто еще достоин получить, Неймар, Суарес, Варди, Месси, Гризманн, Погба, Дзуба (Шутка!!!), это конечно вопрос уже чисто политический, но получит Роналду.
Бывший нападающий «Барселоны» Роналдиньо считает, что «Золотой мяч» по итогам 2016 года должен получить форвард каталонского клуба Лионель Месси.
– Кто заслуживает выиграть следующий «Золотой мяч»?
– Мне трудно ответить, так как все претенденты проделали большой объем работы.
– И все же?
– Думаю, будет честно, если трофей останется у Месси