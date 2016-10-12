Роналдиньо: «Будет честно, если «Золотой мяч» в этом году достанется Месси»

Бывший нападающий «Барселоны» Роналдиньо считает, что «Золотой мяч» по итогам 2016 года должен получить форвард каталонского клуба Лионель Месси.

– Кто заслуживает выиграть следующий «Золотой мяч»?

– Мне трудно ответить, так как все претенденты проделали большой объем работы.

– И все же?

– Думаю, будет честно, если трофей останется у Месси