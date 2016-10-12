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    Кошта: «Жаль, что Мальдини не будет работать в клубе»

    Португалец Руи Кошта, который известен по выступлениям за «Милан», сожалеет, что рекордсмен по количеству матчей за клуб Паоло Мальдини отказался войти в руководство красно-черных.

    «Мне сложно представить «Милан» без Берлускони, но цвета клуба остаются прежними, фанаты тоже. Уверен, что они вскоре вернутся на прежний уровень.

    Мальдини? Мне жаль, что такой человек не будет работать в клубе. Он один из великих людей в истории «Милана», его видение футбола может сделать его выдающимся лидером», – сказал Кошта.

    Источник: Football Italia

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    12.10.2016 08:48
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