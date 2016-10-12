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    РФС поздравил Симоняна с юбилеем

    В среду, 12 октября, знаменитому футболисту, тренеру и функционеру Никите Симоняну исполнилось 90 лет. Российский футбольный союз поздравил с днем рождения своего вице-президента.

    «Коллектив РФС сердечно поздравляет Никиту Павловича Симоняна с юбилеем!

    Для сегодняшнего поколения Вы является примером профессионального отношения и любви к футболу. От души желаем Вам, Никита Павлович, крепкого здоровья, счастья и неиссякаемой энергии на благо всего отечественного футбола! «, – говорится в поздравлении на официальном сайте РФС.

    Источник: РФС

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    12.10.2016 07:55
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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +229

      KorolShut 12 октября 2016, 16:50

      И что он может в рфс своим высохшим мозгом думать, все правительство в стране пердуны старые

      0
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    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 12 октября 2016, 08:58

      И пора на застуженный отдых, а в РФС нужно знающих, молодых и энергичных
      людей.

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