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    Отбор на ЧМ-2018. Саудовская Аравия разгромила ОАЭ и возглавила свою группу

    В матче четвертого тура группового этапа отбора на ЧМ-2018 в азиатской зоне сборная Саудовской Аравии благодаря голам Фахада Аль-Муваллада, Навафа Аль-Абида и ЯхииАль-Шехри обыграла команду ОАЭ – 3:0.

    Эта победа вывела Саудовскую Аравию на первое место в группе, позволив на два балла опередить команду Австралии. ОАЭ остались на четвертой позиции.

    ЧМ-2018. Отборочный раунд. Групповой этап. Азия. Группа B. 4-й тур

    Саудовская Аравия – ОАЭ – 3:0 (0:0)

    Голы: 1:0 – Аль-Муваллад, 73; 2:0 – Аль-Абид, 79; 3:0 – Аль-Шехри, 90.

    Календарь отбора на ЧМ-2018 (Азия)

    Источник: Бомбардир.ру

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    11.10.2016 22:44
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