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    Азар может войти в сделку по переходу Бонуччи из «Ювентуса» в «Челси»

    Руководство «Челси» намерено приобрести защитника «Ювентуса» Леонардо Бонуччи. По информации источника, синие готовы предложить за итальянца наличные деньги и включить в сделку полузащитника Эдена Азара. Также сообщается, что во время летнего трансферного окна лондонский клуб предлагал за футболиста 60 миллионов евро, однако трансфер не состоялся.

    В нынешнем сезоне Бонуччи провел за «Ювентус» в Серии А пять матчей, в которых не отметился результативными действиями и заработал одну желтую карточку.

    Источник: Football Italia

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    10.10.2016 01:24
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +383

      Docentusa 11 октября 2016, 08:56

      Азар дома!!!!

      0
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      Рейтинг: +806

      тигрик 10 октября 2016, 09:27

      Я смотрю ради этого чувака Челси всех "сует" в сделку...что за бред???

      1
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      Рейтинг: +166

      Ник17 10 октября 2016, 06:47

      Бред какойто

      0
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      Рейтинг: +2213

      Аристократ Олжик 10 октября 2016, 03:28

      Вот это новость, однако . . .

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