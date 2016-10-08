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    У Дзагоева, Акинфеева и Головина есть шанс сыграть с «Уфой»

    Как сообщил главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий, голкипер Игорь Акинфеев, а также полузащитники Алан Дзагоев и Александр Головин имеют шанс принять участие в игре 10-го тура РФПЛ с «Уфой». В настоящий момент все трое футболистов трудятся согласно индивидуальному плану, восстанавливаясь после различных повреждений. Поединок между армейцами и уфимцами состоится 14 октября, в пятницу. Начало – в 19:30 мск.

    «Дзагоев, Акинфеев и Головин работают в индивидуальном режиме. Следим за их состоянием каждый день. Есть шанс, что они сыграют с «Уфой», – сказал Слуцкий.

    Источник: Чемпионат.ком

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    08.10.2016 17:45
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +300

      Zeff 8 октября 2016, 19:24

      Будете играть как с Тоттенхемом, Уфа вас втопчет в газон!

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +56

      boog_17 > Zeff 8 октября 2016, 20:41

      Вот, что миазмы болотные с людьми делают... всякую ахинею несут.. словесное недержание случается...шёл бы на крестовский - помогать стадик осваивать, а то опозоритесь ведь...)))

      -1
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      ...
      Рейтинг: +56

      boog_17 > Drama 8 октября 2016, 20:43

      Вы бы, сударь, со словесностью своей разобрались, что ли, лучше... а то, право слово, тошнит

      1
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      Рейтинг: +2269

      dyema 8 октября 2016, 18:53

      Интересно было-бы посмотреть на коней без трёх лидеров, это так не со зла)))

      -3
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      Рейтинг: +1351

      15112007 8 октября 2016, 18:49

      Дзагу видеть был бы рад.

      -1
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