Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Ролан Гусев: «Не верю, что Еременко мог применять запрещенные препараты»

    Бывший полузащитник ЦСКА Ролан Гусев прокомментировал решение УЕФА отстранить на 30 дней от матчей полузащитника армейцев Романа Еременко.

    – Я, честно говоря, пребываю в недоумении. Что вообще происходит? Человека на месяц отстраняют от игр и ничего не объясняют! Как так?

    – Появилась версия, что речь идет о допинге…

    – Роман – настоящий профессионал! Не верю, что Еременко мог применять запрещенные препараты. Ну не верю и все!

    – Потеря Еременко станет для ЦСКА роковой?

    – Большая потеря. В ЦСКА и без того короткая скамейка. Алану Дзагоеву будет тяжело…

    – На шансах армейцев выйти из группы в Лиге чемпионов можно поставить крест?

    – Да почему крест-то? Как же мы любим везде ставить кресты, чуть что случится. Надо все равно бороться. Вы же видели, с «Байером» сыграли на равных, с «Тоттенхэмом» немного не повезло. У нас ровная группа, со всеми можно бодаться. Нет же у нас в квартете ни «Барселоны», ни «Атлетико», ни «Реала» с «Баварией».

    – Но в матчах с «Монако» не будет и Еременко…

    – Конечно, это потеря. Но что вы предлагаете? Выйти на поле и сказать «сдаемся»? Нужно искать какие-то варианты.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    07.10.2016 14:40
    Рекомендуем
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 7 октября 2016, 18:54

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Человек (а человек ли?), душивший бокового арбитра, поднявшего флажок в матче ЦСКА - Динамо, НЕ ВЕРИТ, блин, что проффи могут кушать допинг, ага.

      -4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4053

      Kollljan 7 октября 2016, 18:05

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Верь - не верь, а ведь жрет п....ла!

      -5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 7 октября 2016, 17:53

      На равных с Байером и немного не повезло с курами??? Вы о чём вообще? С немцами чудом на разгром не пристроились, благо немцы пижонами оказались, а с курами там вообще всё было мега уныло и ничьёй и не пахло, даже не смотря на то, что у них пол-состава не играло...

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2533

      Krasnodar 123 7 октября 2016, 16:41

      И я не верю что Ерема принимал допинг сто пудов подсыпали!

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 > Krasnodar 123 7 октября 2016, 18:54

      Ага, и подстригли пока спал.

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1292

      каа 7 октября 2016, 15:06

      какие там варианты...?! Головин да Натхо... и тот и тот не в лучших кондициях... но с другой стороны шанс для Натхо вернуть место в основе...

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11