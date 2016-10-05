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    Роналдиньо: «Хотел бы дольше играть с Месси. Рад, что ассистировал его первому голу»

    Бывший нападающий «Барселоны» Роналдиньо выразил сожаление, что не успел достаточно долго поиграть с Лионелем Месси.

    «Мне бы хотелось подольше поиграть с Месси. Он великий футболист, и я очень рад, что помог ему в начале карьеры и стал ассистентом, когда он забивал первый гол.

    Учитывая, каким прекрасным игроком он стал, было бы отлично еще поиграть с ним, но тогда мой период в «Барсе» подходил к концу. Было время открывать новые вещи, ставить новые цели, так что пришлось уйти», – сказал Роналдиньо.

    Источник: ESPN

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    05.10.2016 00:45
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    Комментарии4
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      Рейтинг: -185

      Protosser 5 октября 2016, 15:26

      Ну да.. новые цели - потусить..

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +320

      T 72 5 октября 2016, 10:46

      Ты и сам талантище,жаль что раскидал его по вечеринкам

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +624

      Sanches 1204 > T 72 5 октября 2016, 11:42

      Согласен

      0
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      Рейтинг: +313

      de bruyne 5 октября 2016, 03:51

      Тебя и щас купить не плоха... не чуть не хуже иньеста ракитич и тд... нужный момент свой пас шикарный даш

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