Раньери: «Тяжело оставлять Мусу в запасе, но я должен делать выбор»

Как зачем? Запасные то должны быть, им в Лиге Чемпионов стартовать надо было. Лавка должна быть широкой
Главный тренер «Лестера» Клаудио Раньери объяснил, почему Ахмед Муса получает мало игрового времени.
«Он очень хорошо работает, но пока еще только адаптируется. Когда я наблюдаю за ним на тренировках и вижу его понимание игры, то мне тяжело оставлять его в запасе, но я должен делать выбор.
Но я думаю, что рано или поздно он вернется в состав и будет играть», – сказал Раньери.
В нынешнем сезоне Муса сыграл за «Лестер» восемь матчей во всех турнирах и не отметился ни одним результативным действием. В АПЛ он провел четыре матча, выйдя в стартовом составе только в первом туре.