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    Раньери: «Тяжело оставлять Мусу в запасе, но я должен делать выбор»

    Главный тренер «Лестера» Клаудио Раньери объяснил, почему Ахмед Муса получает мало игрового времени.

    «Он очень хорошо работает, но пока еще только адаптируется. Когда я наблюдаю за ним на тренировках и вижу его понимание игры, то мне тяжело оставлять его в запасе, но я должен делать выбор.

    Но я думаю, что рано или поздно он вернется в состав и будет играть», – сказал Раньери.

    В нынешнем сезоне Муса сыграл за «Лестер» восемь матчей во всех турнирах и не отметился ни одним результативным действием. В АПЛ он провел четыре матча, выйдя в стартовом составе только в первом туре.

    Источник: The Sun

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    04.10.2016 23:18
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1656

      Фан666 5 октября 2016, 09:33

      Как зачем? Запасные то должны быть, им в Лиге Чемпионов стартовать надо было. Лавка должна быть широкой

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      Рейтинг: +322

      Gerero2198 5 октября 2016, 05:59

      Мудазвон, нафига тогда покупали? Отдай Мусу назад, забери Траоре.

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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > Gerero2198 5 октября 2016, 09:08

      Мою мысль прочитал о Мусе, а вот забрать Траоре это точно.

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