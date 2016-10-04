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    Генеральный директор «Кубани»: «Поймите, идет бракоразводный процесс с Петреску»

    Генеральный директор «Кубани» Геннадий Крапивка прокомментировал ситуацию с расторжением контракта главного тренера Дана Петреску. Напомним, сегодня краснодарский клуб объявил о расставании с наставником.

    – Это правда, что Петреску не получил в «Кубани» ни рубля? У него есть веские причины для недовольства.

    – Поймите, идет бракоразводный процесс. А кто будет доволен в такой ситуации? Результата нет…

    – Но ведь деньги все равно нужно платить.

    – У него есть контракт, гарантии. Зачем сейчас ссылаться на слова агента?

    – Когда наступит определенность с новым главным тренером?

    – Не готов сейчас сказать. В четверг приезжает агент Дана Петреску, сначала нужно решить с ним вопрос. Уже есть устная договоренность.

    – Но вы вели консультации с Александром Григоряном.

    – Без комментариев, – сказал Крапивка.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    04.10.2016 21:17
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2630

      yorgenbarenz 7 октября 2016, 14:41

      Бракоразводный процесс? Гм....

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +239

      Михас007 5 октября 2016, 00:28

      кубань вперед

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +87

      Polilux 4 октября 2016, 21:36

      Полные Утырки ! Ниочём и всегда ! ДИБИЛЫ!

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