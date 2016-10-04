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    «Кубань» объявила о расставании с Петреску

    Главный тренер «Кубани» Дан Петреску покидает клуб. Об этом сказано в сообщении на официальном сайте краснодарцев.

    «Футбольный клуб «Кубань» и главный тренер Дан Петреску достигли договоренности о прекращении сотрудничества.

    В четверг для подписания документов в Краснодар прибывает представитель Петреску.

    Временно исполнять обязанности руководителя команды с завтрашнего дня будет старший тренер Михаил Семенов.

    Футбольный клуб «Кубань» благодарит румынского специалиста за проделанную работу и желает успехов в тренерской карьере», – сказано в объявлении «Кубани».

    Ранее сообщалось, что клуб может заплатить Петреску за расторжение контракта 50 миллионов рублей.

    Источник: ФК «Кубань»

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    04.10.2016 20:06
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    Комментарии11
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    • ...
      Рейтинг: +350

      zadira56 5 октября 2016, 01:49

      Ожидаемо)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +684

      СОКОЛ САРАТОВ 5 октября 2016, 00:21

      теперь кононову не надо далеко ездить

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +20

      valexa 4 октября 2016, 23:39

      Так уже какой раз?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2638

      ljrljr0505 4 октября 2016, 22:16

      недолго рулил....

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +703

      MEHROJ ЗЕНИТ 4 октября 2016, 20:44

      Смысл было его приглашать

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +333

      AndresLoko 4 октября 2016, 20:41

      50 лямов просто так, вы че б*я, мир е*анулся..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +402

      Tri 4 октября 2016, 20:39

      Не заплатит Кубань ему 50 млн. пусть даже не мечтает.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1656

      Фан666 4 октября 2016, 20:16

      Подставился Петреску с этой Кубанью, после такого долго нормальной работы не найти, только в чемпионате Румынии

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +371

      ASG 4 октября 2016, 20:13

      Молодцы, отмыли бабки.. можно продолжать издеваться над клубом

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +162

      КАРАТ 4 октября 2016, 20:11

      Почему рабочим не платят 50 млн. За то чтобы не работать?

      3
      Ответить
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