Батшуайи привлек внимание «Марселя»

Нападающий «Челси» Мичи Батшуайи может продолжить свою карьеру во Франции – к нему присматривается «Марсель», сообщает Le 10 Sport. В январе французы намерены предложить арендный контракт 23-летнему бельгийцу. Стоит отметить, что к этому времени у «Марселя» может появиться новый владелец.

В текущем сезоне Батшуайи провел пять матчей за лондонский клуб, в которых записал на свой счет один гол и одну результативную передачу.