Батшуайи привлек внимание «Марселя»

он летом перешел из Марселя в Челси! Редактор там у вас белины объелся?
http://bombardir.ru/news/473434
Нападающий «Челси» Мичи Батшуайи может продолжить свою карьеру во Франции – к нему присматривается «Марсель», сообщает Le 10 Sport. В январе французы намерены предложить арендный контракт 23-летнему бельгийцу. Стоит отметить, что к этому времени у «Марселя» может появиться новый владелец.
В текущем сезоне Батшуайи провел пять матчей за лондонский клуб, в которых записал на свой счет один гол и одну результативную передачу.