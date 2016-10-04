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    Батшуайи привлек внимание «Марселя»

    Нападающий «Челси» Мичи Батшуайи может продолжить свою карьеру во Франции – к нему присматривается «Марсель», сообщает Le 10 Sport. В январе французы намерены предложить арендный контракт 23-летнему бельгийцу. Стоит отметить, что к этому времени у «Марселя» может появиться новый владелец.

    В текущем сезоне Батшуайи провел пять матчей за лондонский клуб, в которых записал на свой счет один гол и одну результативную передачу.

    Источник: Бомбардир.ру

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    04.10.2016 08:56
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +320

      EsKamilio 4 октября 2016, 09:16

      он летом перешел из Марселя в Челси! Редактор там у вас белины объелся?
      http://bombardir.ru/news/473434

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