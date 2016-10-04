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    Чеферин: «Можем вывести УЕФА в новую эру стабильности, надежды, гармонии и дружбы»

    Новый президент УЕФА Александер Чеферин, который был недавно избран на этот пост, высказался об ожиданиях от предстоящей работе.

    «С великой честью и с чувством огромной ответственности начинаю свою миссию в качестве президента УЕФА. Вы, национальные ассоциации УЕФА, доверили мне эту миссию, в рамках которой я обязуюсь оберегать, продвигать и развивать футбол в Европе.

    Знаю, что последний год был нелегким для нашей организации. Она столкнулась со множеством сложностей и нависших угроз, но благодаря блестящей работе нашей администрации и единству европейской футбольной семьи УЕФА крепко стоит на ногах и сохраняет свою репутацию.

    Настало время перелистнуть страницу и вместе начать писать новую главу. Мое видение просто – для меня на первом месте сам футбол. Продолжая поиски идеального баланса между большим и малым, северным и южным, восточным и западным, мы должны всегда оберегать интересы игры, которую чтим и любим.

    Когда я руководил Футбольной ассоциацией Словении, у меня была возможность убедиться, сколь значительное влияние оказывают проекты УЕФА в области образования, массового футбола и развития на небольшие национальные ассоциации.

    Путешествуя по Европе, я своими глазами видел, как эта организация помогает строить поля и тренировочные центры, создавать футбольную инфраструктуру по всему континенту.

    Верю, что УЕФА может и впредь приносить существенную пользу. В том числе побуждая национальные ассоциации делать еще большие шаги по реализации и развитию футбольных проектов и программ.

    С большим трепетом жду начала совместной работы с вами в духе сотрудничества и диалога. Верю, что вместе мы можем вывести УЕФА в новую эру стабильности, надежды, гармонии и дружбы», – сказал Чеферин.

    Напомним, что Чеферин обошел в выборах президента Королевского футбольного союза Голландии Михаэля ван Прага. Словенец набрал 42 голоса, голландец – 13.

    Источник: УЕФА

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    04.10.2016 06:56
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