«Атлетико» готов расстаться с Годином за 30 миллионов

Защитник «Атлетико» Диего Годин может покинуть мадридскую команду. Отмечается, что руководство «матрасников» готово отпустить уругвайского футболиста в дугой клуб за 30 миллионов евро.

Напомним, ранее сообщалось, что в услугах 30-летнего игрока обороны заинтересован «Челси».

В нынешнем сезоне чемпионата Испании Годин провел шесть матчей, но не сумел отметиться результативными действиями.