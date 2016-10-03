«Атлетико» готов расстаться с Годином за 30 миллионов

Почему но? Результативные действия для ц защитника, как по мне, это отборы и перехваты. А их у Година всегда достаточно
Защитник «Атлетико» Диего Годин может покинуть мадридскую команду. Отмечается, что руководство «матрасников» готово отпустить уругвайского футболиста в дугой клуб за 30 миллионов евро.
Напомним, ранее сообщалось, что в услугах 30-летнего игрока обороны заинтересован «Челси».
В нынешнем сезоне чемпионата Испании Годин провел шесть матчей, но не сумел отметиться результативными действиями.