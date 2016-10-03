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    «Атлетико» готов расстаться с Годином за 30 миллионов

    Защитник «Атлетико» Диего Годин может покинуть мадридскую команду. Отмечается, что руководство «матрасников» готово отпустить уругвайского футболиста в дугой клуб за 30 миллионов евро.

    Напомним, ранее сообщалось, что в услугах 30-летнего игрока обороны заинтересован «Челси».

    В нынешнем сезоне чемпионата Испании Годин провел шесть матчей, но не сумел отметиться результативными действиями.

    Источник: Calciomercato

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    03.10.2016 16:37
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +41

      Леопольд 5 октября 2016, 22:58

      Почему но? Результативные действия для ц защитника, как по мне, это отборы и перехваты. А их у Година всегда достаточно

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      Рейтинг: +232

      Luis Figo 3 октября 2016, 18:26

      отличный защитник!

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