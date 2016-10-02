Нойер: «Потребуется ночь, что мое настроение улучшилось»

Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер поделился впечатлениями после матча шестого тура Бундеслиги против «Кельна» (1:1).

«Мы слишком редко меняли темп в этом матче, и такую команду, как «Кельн», этим не удивишь. На этой неделе мы проиграли «Атлетико» и взяли всего одно очко в матче с «Кельном». Мне определенно понадобится ночь, чтобы настроение улучшилось», – сказал Нойер.

Добавим, что эта ничья стала для «Баварии» первой потерей очков в нынешнем розыгрыше Бундеслиги.