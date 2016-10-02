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    Нойер: «Потребуется ночь, что мое настроение улучшилось»

    Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер поделился впечатлениями после матча шестого тура Бундеслиги против «Кельна» (1:1).

    «Мы слишком редко меняли темп в этом матче, и такую команду, как «Кельн», этим не удивишь. На этой неделе мы проиграли «Атлетико» и взяли всего одно очко в матче с «Кельном». Мне определенно понадобится ночь, чтобы настроение улучшилось», – сказал Нойер.

    Добавим, что эта ничья стала для «Баварии» первой потерей очков в нынешнем розыгрыше Бундеслиги.

    Источник: ФК «Бавария»

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    02.10.2016 00:11
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +410

      iron_Savior 2 октября 2016, 10:24

      Не только у Ману, но у всей команды сейчас спад: как было у Барсы в апреле этого года, у Реала после 22 побед подряд и тд.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +410

      iron_Savior 2 октября 2016, 01:12

      А вообще с Баварией что-то непонятное творится...как-будто на поле играют 11 человек из разных команд. Нет пока взаимопонимания.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу 2 октября 2016, 01:09

      Нойеру сгодится ночь,
      Чтоб улучшить настроенье.
      И поможет чья-то дочь
      Бросить палку и поленья...
      В пекло жаркого огня...
      Фу ты, чур! Несет меня!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +313

      de bruyne 2 октября 2016, 00:27

      Роббен рибери уже не те... раньше эти флаги проблемы любой команде создавали

      2
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      ...
      Рейтинг: +410

      iron_Savior > de bruyne 2 октября 2016, 01:11

      Роббен за весь 1 тайм ничего полезного не сделал

      0
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      Рейтинг: +410

      iron_Savior > de bruyne 2 октября 2016, 01:13

      И заменить их вообще не кем...таких игроков сейчас в мире не найти...

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