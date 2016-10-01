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    Дзагоев и Вернблум не помогут ЦСКА в матче против «Ростова»

    Полузащитники ЦСКА Алан Дзагоев и Понтус Вернблум не помогут московскому клубу в матче 9-го тура РФПЛ против «Ростова». Напомним, россиянин не сыграет в данной встрече из-за травмы, швед – из-за перебора желтых карточек.

    Полностью заявка армейцев на встречу выглядит следующим образом:

    Вратари: Акинфеев, Чепчугов.

    Защитники: А. Березуцкий, Игнашевич, Набабкин, В. Березуцкий, Фернандес, Щенников.

    Полузащитники: Натхо, Еременко, Головин, Ионов, Миланов, Гордюшенко, Тошич.

    Нападающие: Траоре, Страндберг.

    Напомним, матч между «Ростовом» и ЦСКА пройдет завтра на стадионе «Олимп-2» и начнется в 19:00 по московскому времени.

    Источник: ПФК ЦСКА

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    01.10.2016 17:02
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +1061

      ПФК ЦСКА Моscow 2 октября 2016, 09:23

      тяжело будет без них

      0
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    • ...
      Рейтинг: +459

      sour12 2 октября 2016, 04:35

      когда уже у цска будут игроки?сколько можно то......кто то травмирован или на карточке и заменить некем ....головин талантлив, но на позиции опорого хавбека вообще минус полный ...даже миланов лучше бы смотрелся... а форвард один более менее и тот в аренду взяли...швед с хорошими антропометрическими данными и видением игры, но он молодой ему не хватает опыта и игровой практики, в обороне на березуцких и игнашевиче всё 3 защитника случись что и ппц и при этом они не молодеют....хотя в чемпионате ещё и выезжают, но в ЛЧ это очень тяжело....цска просто изматывают и дожимают....

      0
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      Рейтинг: +3075

      BAIv 1 октября 2016, 19:18

      Ростов вперед...
      хотя они лучше от обороны играют

      2
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 1 октября 2016, 18:09

      Слава Богу, костолом на отдыхе.

      -1
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      Рейтинг: +767

      товрос 1 октября 2016, 17:54

      слава богу,хоть костолома армейского не будет

      -2
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      Рейтинг: +2780

      Чикомас 1 октября 2016, 17:41

      Ладно Дзагоев...хотя конечно тоже потеря...Но потеря Верблюда, это очень серьезно.......

      3
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      Рейтинг: +3075

      BAIv > BRO_football 1 октября 2016, 19:19

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      жаль надо ему прописывать так как и он гавнюк делает

      -5
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      ...
      Рейтинг: +767

      товрос > BRO_football 1 октября 2016, 20:09

      он в каждой игре получает

      0
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga > BRO_football 1 октября 2016, 22:09

      Не 4, а 2-е нужно набрать для автоматического пропуска матча! За первые 2-е он уже пропустил матч! Теперь пропустит за вторую пару, а потом начнет еще набирать горчишников!

      0
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      Рейтинг: +151

      VITPO > Serjoga 2 октября 2016, 04:02

      Не прав-4 нужно набрать.

      1
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