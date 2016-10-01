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    Рангник: «Контактов с ФА после увольнения Эллардайса не было»

    Спортивный директор «РБ Лейпциг» Ральф Рангник прокомментировал слухи, что он якобы общался с Футбольной ассоциацией Англии по поводу назначения на пост главного тренера национальной команды после отставки Сэма Эллардайся. По словам экс-наставника «Штутгарта», «Ганновера», «Шальке» и «Хоффенхайма», в последний раз контакт между ним и ФА имел быть место в июле. Ранее СМИ сообщили, что 58-летний немец может заменить Эллардайса в сборной.

    «Через несколько дней после финала Евро-2016 мне позвонили. Это был технический директор FA Дэн Ашворт, которого я знаю несколько лет. Он пригласил меня на переговоры. У нас был хороший двухчасовой разговор. Спустя день Дэн сообщил мне, что они решили назначить английского тренера. С тех пор контракта больше не было», – сказал Рангник.

    Источник: Goal.com

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    01.10.2016 16:50
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