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    Пепе может оказаться в «Милане»

    «Милан» рассчитывает пополнить свой состав защитником «Реала» Пепе, который, с большой долей вероятности, будущим летом станет свободным агентом. Контракт португальца со «сливочными» истекает в середине следующего года, а руководство мадридцев пока не выхолило на связь с игроком по поводу его продления. В случае, если до января стороны так и не сядут за стол переговоров, 33-летний игрок получит право на переговоры с любым клубом.

    Сообщается, что «россонери» готовы предложить Пепе договор сроком на два года с зарплатой четыре миллиона евро за сезон без учета различных бонусов.

    Источник: Calciomercatoweb

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    01.10.2016 15:52
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +40

      amg063 3 октября 2016, 14:37

      да он еще в реале пару лет побегает

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